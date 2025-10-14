ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ

<p>ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. </p>.ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳು.<p><strong>ನೇಪಾಳ</strong> : </p><p>ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟವಾಗಿರುವ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಹಾರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಶ್ರೀಲಂಕಾ: </strong></p><p>ಭಾರತಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶಕ್ಕೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ತಮಿಳರು ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ರಾಮ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ದಿನವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. </p><p><strong>ಮಲೇಷ್ಯಾ:</strong> </p><p>ಹರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಸಿಂಗಾಪುರ:</strong></p><p> ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪಟಾಕಿ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. </p><p><strong>ಮಾರಿಷಸ್:</strong> </p><p>ಮಾರಿಷಸ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ದೀಪಾವಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಾದ ಹೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್:</strong></p><p>ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ದೀಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. </p><p><strong>ಅಮೆರಿಕ:</strong> </p><p>ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಾ? ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ.<p><strong>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ:</strong> </p><p>ದೀಪಿ ಪ್ಯಾಂಟಿಎಸ್ ಎಂದು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. </p><p><strong>ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್:</strong></p><p>ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ‘ದಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎ ಲೈಟ್ಸ್‘ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯರು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>