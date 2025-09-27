ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿಧವೆಯರ ಪುನರ್ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ

<p>ಮರು ವಿವಾಹ ಆಗುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ‘ಪುನರ್ ವಿವಾಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ‘ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿಧವೆ ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ಪುರುಷನನ್ನು ಮರು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹2.50 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಅರ್ಹತೆಗಳು</strong></p><p>ದಂಪತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು.</p><p>ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬೇಕು.</p><p>ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.</p><p>ದಂಪತಿಗಳು ವಿವಾಹದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು</p><p> ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ/ಧರ್ಮದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ.</p><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ</p><p>ಹಂತ 1: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ <a href="https://swdservices.karnataka.gov.in/SWIncentive/WRM/WRMHAhome.aspx">https://swdservices.karnataka.gov.in/SWIncentive/WRM/WRMHAhome.aspx</a>ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. </p><p>ಹಂತ 2: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. </p><p>ಹಂತ 3: ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ</p><p>ಹಂತ 4: ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅರ್ಜಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ "ಸಲ್ಲಿಸು" ಎಂಬುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿ.</p><p>ನಂತರ ನೀವು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ </p><p>ಹಂತ 5: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಹಂತ 5: ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ನಮೂನೆಯ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ</p><p><strong>ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು</strong></p><p>ಪತಿಯ ಮರಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ವಿಳ್ಳಾಸ</p><p>ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್</p><p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು</p><p>ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ</p><p>ದಂಪತಿ ಭಾವಚಿತ್ರ</p><p>ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ</p><p>ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ </p><p>ನಿವಾಸಿ ಪುರಾವೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>