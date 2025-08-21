ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 11:33 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 11:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketMumbaiTeam IndiaAjinkya RahaneRanji TrophyRanji Cricket Trophyranji cricketRanji captain

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT