ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ

<p><strong>ಅಬುಧಾಬಿ</strong>: ಸೆದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮತ್ವುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಝೈ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಬಲದಿಂದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಎದುರು ಹೋರಾಟದ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. </p><p>ಶೇಖ್ ಝೈದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಅನುಭವಿಯಲ್ಲದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, ತನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಅಫ್ಗನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಅಫ್ಗನ್ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಕಿಂಚಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಅತೀಕ್ ಇಕ್ಬಲ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾದವು.</p>.<p>ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಟಲ್ (ಔಟಾಗದೇ 73; 52ಎ, 4X6, 6X3) ಮತ್ತು ಆರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಒಮರ್ಝೈ (53; 21ಎ, 4X2, 6X5) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಅಫ್ಗನ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 188 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಅಟಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಮರ್ಝೈ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಅಟಲ್ ಮತ್ತು ಒಮರ್ಝೈ ಅವರು ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 82 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ188 (ಸೆದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ ಔಟಾಗದೇ 73, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ 33, ಅಜ್ಮತ್ವುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಝೈ 53, ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ 54ಕ್ಕೆ2, ಕಿಂಚಿತ್ ಶಾ 24ಕ್ಕೆ2) ವಿರುದ್ಧ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್</p>