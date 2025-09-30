ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆಲುವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು: ತಿಲಕ್

ಪಿಟಿಐ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:31 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:31 IST
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾನು ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗ‌ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕಿದರು: ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ನಾನು ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗ‌ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕಿದರು: ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಧಾರ
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಧಾರ
Team IndiaAsia cupIndia vs PakistanTilak Varma

