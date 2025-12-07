ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಆ್ಯಷಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2–0 ಮುನ್ನಡೆ

<p><strong>ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್: </strong>ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆ್ಯಷಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2–0 ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>'ದಿ ಗಬ್ಬಾ' ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, 311 ರನ್ಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಸಿಸ್, 534 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ, 177 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಪಡೆ, ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಚೇತರಿಕೆಯ ಆಟವಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 241 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, 65 ರನ್ಗಳ ಅಲ್ಪ ಗುರಿ ನೀಡಿತು.</p><p>ಈ ಗುರಿ ಎದುರು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪಡೆ, ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿತು.</p><p>ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೆ, ಜೇಕ್ ವೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 17 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗದೆ ಉಳಿದರು. ನಾಯಕ ಸ್ಮಿತ್ ಕೇವಲ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 23 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.</p>.AUS vs ENG: ಬೊಂಬಾಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್; ಆ್ಯಷಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆಸಿಸ್.ನೂರು 'ನೂರು': ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವರೇ ಕೊಹ್ಲಿ: ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು....<p>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ (77) ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 8 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವೇಗಿ ಮಿಚೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಸರಣಿ'ಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ<br></strong>ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವು ಅಡಿಲೇಡ್ನ ಓವಲ್ ಕ್ರೀಡಾಣಗಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಮೊದಲೆರಡೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಆತಿಥೇಯರು ಓವಲ್ನಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯ ಜಯ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ಬಳಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಮುಂದಿನ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯ ಜಯಿಸಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಜಯದ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಸೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಬಳಗದ ಮೇಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>