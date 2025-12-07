AUS vs ENG: ಬೊಂಬಾಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್; ಆ್ಯಷಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆಸಿಸ್

<p><strong>ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್</strong>: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆ್ಯಷಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.</p><p>ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನ 'ದಿ ಗಬ್ಬಾ' ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳೂ ಎರಡಂಕಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 'ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ' ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಹಾಗೆಯೇ, ಆಸಿಸ್ ಪಡೆ, ಆ್ಯಷಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಯಷ್ಟೇ.</p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ, ಆರಂಭಿಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 334 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ, 511 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.</p><p>ಜೇಕ್ ವೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (72), ಮಾರ್ನಸ್ ಲಾಬುಷೇನ್ (65), ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ (61), ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರಿ (63) ಹಾಗೂ ಮಿಚೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (77) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದವರೂ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಫಲವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಅರ್ಧಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟ ಮೂಡಿಬಂದವು.</p>.Australia vs England | ಆ್ಯಷಸ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್.ಆ್ಯಷಸ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಈ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ.<p>177 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಬಳಗ, ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದೆ. 241 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 65 ರನ್ಗಳ ಅಲ್ಪ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p><strong>ಮೂರನೇ ಸಲ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್<br></strong>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಡೆಯ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಎರಡಂಕಿ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಆ್ಯಷಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲಾದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಟವಾಡಿರುವುದು ಮೂರನೇ ಸಲ. 1948ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎದುರು ಹಾಗೂ 1992ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ರೀತಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಎರಡು ಸಲ (1894 ಹಾಗೂ 1928ರಲ್ಲಿ) ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೂ ಆ್ಯಷಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.</p><p><strong>ಶತಕವಿಲ್ಲದೆ 500+ ರನ್<br></strong>ತಂಡದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಶತಕ ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 500ಕ್ಕಿಂತ ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಯಿತು. ಆಸಿಸ್ ಪರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೂ ಶತಕವಿಲ್ಲದೆ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾದದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ.</p><p>2009ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 2009ರಲ್ಲಿ 520 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಇನಿಂಗ್ಸ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶತಕವಿಲ್ಲದೆ, ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಲಂಕಾ ಪಡೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 531 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ, 1976ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎದುರು 524 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>