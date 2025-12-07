Australia vs England | ಆ್ಯಷಸ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

<p><strong>ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್</strong>: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಾಡಿದ್ದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಗ್ಯಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆ್ಯಷಸ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ (ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ) ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅರ್ಧಶತಕ (77; 141ಎ, 4X13) ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 117.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 511 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. 177 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p>ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 35 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 134 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ (ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 4) ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 4) ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (48ಕ್ಕೆ2) ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್ (33ಕ್ಕೆ2) ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ನೆಸೆರ್ (27ಕ್ಕೆ2) ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರು. </p>.<h2>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</h2><p>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 76.2 ಓವರ್ಗಲಲ್ಲಿ 334. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: 117.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 511 (ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 77, ಸ್ಕಾಟ್ ಬೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಔಟಾಗದೇ 21, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಡಾಗೆಟ್ 13, ಬ್ರೈಡನ್ ಕಾರ್ಸ್ 152ಕ್ಕೆ4, ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ 113ಕ್ಕೆ3) ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 35 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ134 (ಜ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಲಿ 44, ಒಲಿ ಪೋಪ್ 26, ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ 15, ಜೋ ರೂಟ್ 15, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ 15, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 48ಕ್ಕೆ2, ಮಿಚೆಲ್ ನೆಸರ್ 27ಕ್ಕೆ2, ಸ್ಕಾಟ್ ಬೊಲ್ಯಾಂಡ್ 33ಕ್ಕೆ2) </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>