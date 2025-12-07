12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿ ಟೆನಿಸ್‌: ಧನುಷ್‌, ರೂಹಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ಧನುಷ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಮತ್ತು ರೂಹಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎಐಟಿಎ 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿಯ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಕ್ಕೂರಿನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟೆನಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಧನುಷ್ 6-4, 6-1ರಲ್ಲಿ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆದಿಶ್ ಪಿ.ಎಂ. (ತಮಿಳುನಾಡು) ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. </p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ರೂಹಿ 2-6, 6-4, 6-3 ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅನೀಕ್ಷಾ ಜಿ. (ತೆಲಂಗಾಣ) ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಧನುಷ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನ ರಿಯಾನ್ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬಾಲಕರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಜೋಡಿಯು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 7-6(4), 7-5 ರಿಂದ ಬಿ.ಸಿ. ತನುಷ್ ಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಆದಿಶ್ (ಕರ್ನಾಟಕ–ತಮಿಳುನಾಡು) ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೀಷಾ ಮರಿಯನ್ ಕಾರ್ನೆಲಿಯೊ ಮತ್ತು ಅನೀಕ್ಷಾ (ಕರ್ನಾಟಕ–ತೆಲಂಗಾಣ) ಜೋಡಿಯು 6-4, 5-7, 10-4 ರಿಂದ ಕಾಶ್ವಿ ವೆಂಕಟ್ ಮತ್ತು ರೂಹಿ ಸಿಂಗ್ (ಕರ್ನಾಟಕ) ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>