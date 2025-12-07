ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

NZ vs WI first Test: ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ಗೆ ಸೋಲು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಗ್ರೀವ್ಸ್‌, ಕೆಮರ್‌

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:10 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Cricket

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT