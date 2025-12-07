ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಐಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌: ಸುರುಚಿ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:28 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ShootingAir Pistol

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT