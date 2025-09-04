ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ BCCI ಎಜಿಎಂ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ, IPL ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆಯ್ಕೆಯ ಸುತ್ತ ಕುತೂಹಲ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:00 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ 
ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ 
CricketBCCITeam IndiaIPL

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT