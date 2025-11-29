<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ನಾಯಕತ್ವದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.</p><p>ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 2026ರ ಜನವರಿ 9ರಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲಿದೆ.</p><p>ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>28 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ವಡೋದರದ ಬರೋಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.</p><p>ಮೊದಲ ಹಂತದ 11 ಪಂದ್ಯಗಳು ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಜನವರಿ 19ರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್, ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಪಂದ್ಯಗಳು ವಡೋದರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಜನವರಿ 10 ಹಾಗೂ 17ರಂದು ಡಬಲ್ ಹೆಡರ್ (ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯ) ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ.</p>.WPL| ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ–ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕಾದಾಟ.WPL | ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ದೀಪ್ತಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್: ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಯುಪಿ.<p>ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಎರಡು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ತಂಡಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ.</p><p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 5ರಂದು (ಗುರುವಾರ) ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p><strong>ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ?</strong></p><p>vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ – ಜನವರಿ 9 (ನವಿ ಮುಂಬೈ)<br>vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ – ಜನವರಿ 12 (ನವಿ ಮುಂಬೈ)<br>vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ – ಜನವರಿ 16 (ನವಿ ಮುಂಬೈ)<br>vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ – ಜನವರಿ 17 (ನವಿ ಮುಂಬೈ)<br>vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ – ಜನವರಿ 19 (ವಡೋದರ)<br>vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ – ಜನವರಿ 24 (ವಡೋದರ)<br>vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ – ಜನವರಿ 26 (ವಡೋದರ)<br>vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ – ಜನವರಿ 29 (ವಡೋದರ)</p><p><strong>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಗಿಯಲಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್<br></strong>ಲೀಗ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯವಲ್ಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಫೆಬ್ರುವರಿ 7ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಘರ್ಷಣೆಯಾಗದಂತೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>