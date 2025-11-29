ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

WPL 2026: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:09 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:WPL| ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ–ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಕಾದಾಟ
WPL| ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ–ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಕಾದಾಟ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:WPL | ವಿಶ್ವಕ‍ಪ್ ಗೆದ್ದ ದೀಪ್ತಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಯುಪಿ
WPL | ವಿಶ್ವಕ‍ಪ್ ಗೆದ್ದ ದೀಪ್ತಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಯುಪಿ
CricketRCBT20 cricketWomen cricketWomens T20 cricketWPL

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT