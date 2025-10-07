ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿ: ವಿಂಡೀಸ್‌ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಲಾರಾ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅಲಭ್ಯತೆ... ಇವೇನೇ ಇರಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಆ ತಂಡವು ಈಗ ಎದುರಿಸುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಬ್ರಯಾನ್ ಲಾರಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘ ಮಾದರಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಯಮ, ಸಹನೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ನಾನು ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳುವೆ– ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇದೆಯೇ? ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಆಡಲು ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿಯಿದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ದುರವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ’ ಎಂದು ಲಾರಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿಯೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾನು 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಡಿದೆ. 40–45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಮೊದಲಾದವರು ಆಡುವಾಗ ಈಗಿನಷ್ಟೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಿಚ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಸದಳವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>