ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಾಸೀಂ ಅಕ್ರಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ: ಕಾರಣವೇನು?

<p><strong>ಲಾಹೋರ್</strong>: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಾಸೀಂ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜೂಜು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಕ್ರಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಯಾಜ್ ಎಂಬವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (ಎನ್ಸಿಸಿಐಎ) ದೂರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ 'Baji'ಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಯಾಜ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಕುರಿತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎನ್ಸಿಸಿಐಎ ಅಕ್ರಮ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ 2016ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೂರುದಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಕ್ರಮ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುವ ಎನ್ಸಿಸಿಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 'ಆರೋಪಗಳು ನಿಜವಾದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p><p>ಇದೇ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಸಾದ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಶನಿವಾರವಷ್ಟೇ (ಆ.16ರಂದು) ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>