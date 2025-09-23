ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಅಂಪೈರ್‌ ಡಿಕಿ ಬರ್ಡ್ ನಿಧನ

<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 92 ವರ್ಷದ ಹ್ಯಾರಲ್ಡ್ ಡಿಕಿ ಬರ್ಡ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ(ಸೆ.23) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>1973 ರಿಂದ 1996ರವರೆಗೆ 66 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ 69 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಡಿಕಿ ಬರ್ಡ್ ಅವರು ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. </p><p>‘ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಅಂಪೈರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಡಿಕಿ ಬರ್ಡ್ ಅವರು 92ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಯಾರ್ಕ್ಶೈರ್ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಯಾರ್ಕ್ಶೈರ್ ಕೌಂಟಿ ಪರ 1956ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಡಿಕಿ ಬರ್ಡ್, 93 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 3,314 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 1964 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. </p><p>1974ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಲೆಗೂದಲು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಡಿಕಿ ಬರ್ಡ್ ಅವರು ಬಾಲ್ನ ತ್ರೆಡ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಡಿಕಿ ಬರ್ಡ್ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ 1996ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹಾಗೂ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಿಕಿ ಬರ್ಡ್ ಅವರು ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್, ಲೇಖಕ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ತವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ | ಯಾವ ತಂಡ ಬೇಕಾದರೂ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕೋಚ್ .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>