ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಅಂಪೈರ್‌ ಡಿಕಿ ಬರ್ಡ್ ನಿಧನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:18 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ | ಯಾವ ತಂಡ ಬೇಕಾದರೂ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕೋಚ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ | ಯಾವ ತಂಡ ಬೇಕಾದರೂ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕೋಚ್‌
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ | ಯಾವ ತಂಡ ಬೇಕಾದರೂ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕೋಚ್‌
CricketDeath

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT