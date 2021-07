'ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹೆಂಡ್ತಿ'; ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ

ಲಂಡನ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಣ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಮೆಂಟರಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್‌' ಅನ್ನು ನೆರೆಮನೆಯ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌‌ಮನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳು ನೆರೆಮನೆಯವನ ಪತ್ನಿಯ ಹಾಗೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

Dinesh Karthik clearly not keen to have his Sky contract renewed ... pic.twitter.com/SYbEKH0Sae

— Jason Mellor (@jmelloruk1) July 1, 2021