ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಐಪಿಎಲ್) ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ನಿನ್ನೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೂಮ್ರಾ 2013ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 4ರಂದು ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 5ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಬೂಮ್ರಾ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಅವರನ್ನು ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ದರು.

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ ಎಸೆದಿದ್ದ ಅವರು 32ರನ್‌ ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಮುಂಬೈ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬೂಮ್ರಾರ ನೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೂಡ ಕೊಹ್ಲಿಯೇ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಎಂಟು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೂಮ್ರಾ, ʼಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಕಾಯಲಾರೆʼ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

8 years ago feels like just yesterday. Cannot wait to get out there again!🦁 pic.twitter.com/UvUQok0Yvw

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) April 4, 2021