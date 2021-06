ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೇಟಿಗ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದಿನ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ನ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

‘ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು (ಬಜಾಜ್ ಸ್ಕೂಟರ್) ಅವಿಷ್ಮರಣೀಯವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ‘ ಎಂದು ಅಜರುದ್ದಿನ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Fond memories of my early career days when I got this scooter as an acknowledgment of my talent. It was a great luxury as compared to walking or on some lucky days cycling for miles to reach the practise stadium in the wee hours. pic.twitter.com/GNH9wYlGlr

— Mohammed Azharuddin (@azharflicks) June 4, 2021