ICC Women World Cup: ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್

ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್‌: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ 100 ರನ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿದ ಮೂರನೇ ತಂಡ ಎನಿಸಿದೆ.

ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸೋಫಿಯಾ ಡಂಕ್ಲೆ (67) ಮತ್ತು ನಥಾಲೀ ಸ್ಕೀವರ್ (40) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲದಿಂದ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 234 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆಯ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಎದುರು ದಿಟ್ಟ ಆಟವಾಡಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಲತಾ ಮೊಂಡಲ್ 30 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದೇ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವೆನಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ 134ರನ್‌ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು.

ಹತ್ತು ಓವರ್‌ ಎಸೆದ ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ ಕೇವಲ 15 ರನ್ ನೀಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಚಾರ್ಲೊಟ್ ಡೀನ್ ಸಹ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿ ಫ್ರೆಯಾ ಡೆವೀಸ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಹೀದರ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.

Defending champions England book a spot in the #CWC22 semi-finals in the final group game 👏 pic.twitter.com/Sa9rlQmy6X

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) March 27, 2022