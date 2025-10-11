ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವ ಕಪ್: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮ್ಲಾಬಾಗೆ ವಾಗ್ದಂಡನೆ, ಡಿಮೆರಿಟ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್

<p><strong>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ:</strong> ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನೊನ್ಕುಲುಲೆಕೊ ಮ್ಲಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಐಸಿಸಿಯು ವಾಗ್ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ದಾಖಲೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಹ ಸೇರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ, 17ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಲಾಬಾ ಅವರು ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ‘ಗುಡ್ ಬೈ’ ರೀತಿ ಕೈಬೀಸಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ವರ್ತನೆ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>