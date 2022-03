ICC Womens World Cup 2022: ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಣಾಹಣಿ

ಬೇ ಓವಲ್: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2022 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೇ ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್, ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ 22 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸುವ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯವು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

It's time to show your support for the Indian Women's Team! Don these blues by @mpl_sport & back our women as they take on Pakistan tomorrow 🇮🇳 #INDvPAK #MPLSports #BillionCheersJersey pic.twitter.com/Jnjr7AwVlZ

— BCCI Women (@BCCIWomen) March 5, 2022