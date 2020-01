ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ರೋಹಿತ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಕೊಹ್ಲಿ ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್’

ನವದೆಹಲಿ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯಕ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ವರ್ಷದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಐದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಎನಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್, 2019ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು (1490) ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

Your 2019 ODI Cricketer of the Year is Rohit Sharma. #ICCAwards pic.twitter.com/JYAxBhJcNn

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ ಆಫ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ವಿರೂಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟೀವ್‌ ಸ್ಮಿತ್‌ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ಬಳಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಹೀಯಾಳಿಸದಂತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತ್‌ರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

The Indian captain is the winner of the 2019 Spirit of Cricket Award 🙌 #ICCAwards pic.twitter.com/Z4rVSH8X7x

Who remembers this gesture from Virat Kohli during #CWC19 ?

ವಿಶ್ವಪಕ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಷಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಆಟವಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬೆನ್‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ಗೆ ಐಸಿಸಿಯ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದಿದೆ.

A World Cup winner and scorer of one of the greatest Test innings of all time, Ben Stokes is the winner of the Sir Garfield Sobers Trophy for the world player of the year. #ICCAwards pic.twitter.com/5stP1fqSAP

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಡಿದ 12 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳ 23 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 59 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವೇಗಿ ಪ್ಯಾಟ್‌ ಕಮಿನ್ಸ್‌ ವರ್ಷದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Pat Cummins is the 2019 Test Cricketer of the Year 👏 #ICCAwards pic.twitter.com/QDC4LW1oHl

14 more than any other bowler 👀

2019ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾರ್ನಸ್‌ ಲಾಬುಶೇನ್‌ ಅವರು ಉದಯೋನ್ಮುಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A deserving winner of the 2019 ICC Men's Emerging Cricketer. #ICCAwards pic.twitter.com/OGt1BLqPvy

Marnus Labuschagne had a stunning 2019 averaging 64.94 with the bat in Test cricket 🔥

ಭಾರತದ ದೀಪಕ್‌ ಚಾಹರ್‌ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ ನೀಡಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಟಿ20 ವರ್ಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

Deepak Chahar's 6/7 against Bangladesh in November are the best figures in the history of men's T20I cricket.

That spell is the T20I Performance of the Year.#ICCAwards pic.twitter.com/QJoXY3OuyQ

— ICC (@ICC) January 15, 2020