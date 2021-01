ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ 5 ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಿರಾಜ್

ಬ್ರಿಸ್ಪೇನ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಪಿತೃ ವಿಯೋಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಕತಪ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಸಿರಾಜ್ ಭಾರತದ ಪರ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ವೇಳೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದರು. ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡಿತ್ತು. ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಆದರೂ ಅಚಲ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿರಾಜ್ ಕದಲಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

