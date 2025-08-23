ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ‘ಎ’ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ: ಶಫಾಲಿ, ರಾಘವಿ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಆಸರೆ

<p><strong>ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್:</strong> ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಾಘವಿ ಬಿಷ್ಟ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ಉಪಯುಕ್ತ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ವಿರುದ್ದದ ಏಕೈಕ ‘ಟೆಸ್ಟ್’ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಎಮಿ ಎಡ್ಗರ್ (53ಕ್ಕೆ4) ಅವರ ಚುರುಕಿನ ದಾಳಿಯ ಎದುರಿಸಿದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 254 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 299 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು 6 ಆರನ್ಗಳ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಸಿಯಾನಾ ಜಿಂಜರ್ (103; 138ಎ, 4X12, 6X1) ಅವರ ಶತಕ. ಅವರಿಗೆ ನಿಕೊಲ್ ಫಲ್ಟುಮ್ (54; 91ಎ) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಬಲ ತುಂಬಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು 76.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 305 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಸೈಮಾ ಠಾಕೂರ್ (31ಕ್ಕೆ3) ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು 73 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 260 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಶಫಾಲಿ (52; 58ಎ, 4X2, 6X2) ಅವರು ನಂದಿನಿ ಕಶ್ಯಪ್ (12 ರನ್) ಜೊತೆಗೆ ಮೊದ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 42 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಎಮಿ ಎಡ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾನಾ ಜಿಂಜರ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಲಿಯ ಮುಂದೆ ತಂಡವು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 140 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು ಬೇಗನೆ ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕ ಮೂಡಿತ್ತು. </p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಾಘವಿ ಬಿಷ್ಠ್ (86; 119ಎ, 4X13) ಮತ್ತು ತನುಶ್ರೀ ಸರಕಾರ್ (25; 55ಎ) ಅವರು ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರಣರಾದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಭಾರತ ಎ:</strong> 299 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ: 76.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 305 (ಸಿಯಾನಾ ಜಿಂಜರ್ 103, ನಿಕೊಲ್ ಫಾಲ್ಟಮ್ 54, ಸೈಮಾ ಠಾಕೂರ್ 31ಕ್ಕೆ3, ರಾಧಾ ಯಾದವ್ 68ಕ್ಕೆ2) <strong>ಭಾರತ ಎ:</strong> 73 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ260 (ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 52, ರಾಘವಿ ಬಿಷ್ಟ್ 86, ಎಮಿ ಎಡ್ಗರ್ 53ಕ್ಕೆ4) </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>