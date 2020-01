ಫಾಟ್ಚೆಫ್‌ಸ್ಟ್ರೋಮ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ): 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ‘ಎ’ ಗುಂಪಿನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ‘ಬಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಆಸಿಸ್‌, ಟಿಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಸೆನ್ವೆಸ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 10 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 35 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಜೊತೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿವ್ಯಾಂಶ್‌ ಸಕ್ಸೇನಾ 14 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಒಟ್ಟು 6 ಪಾಟಿಂಟ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂದು ಸೋಲು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಹೊಂದಿತ್ತು.

Australia U19 have won the toss and elected to bowl against India U19 in the quarterfinal of the #U19CWC.

