ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌: ಚೈನಾಮನ್‌ ಶೈಲಿಯ ಬೌಲರ್‌ ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ವೇಗವಾಗಿ 100 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.‌

ಶತಕದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟೀವ್‌ ಸ್ಮಿತ್ (98) ಯಾದವ್‌ಗೆ ನೂರನೇ ಬಲಿಯಾದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಯಾದವ್‌ ತಮ್ಮ 58ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹರ್ಭಜನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡರು. ಹರ್ಭಜನ್‌ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು 76 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Two wickets in quick succession for India!

Alex Carey becomes Kuldeep Yadav's 100th ODI victim and two balls later, the spinner dismisses Steve Smith for 98 🤯#INDvAUS pic.twitter.com/KMyQdTqkus

— ICC (@ICC) January 17, 2020