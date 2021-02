ಚೆನ್ನೈ: ಐಪಿಎಲ್ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಅವರನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬರೊಬ್ಬರಿ ₹14.25 ಕೋಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ರನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅವರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹2 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಲಾದರು.

ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ರನ್ನು ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿಗೆ ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟಿತ್ತು.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಲೇ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಗ್ಲೆನ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌, 'ಈ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಲು ಕಾತರನಾಗಿದ್ದೇನೆ,' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Looking forward to joining @RCBTweets for this years @IPL

Can’t wait to put everything I have in to helping us lift the trophy!

— Glenn Maxwell (@Gmaxi_32) February 18, 2021