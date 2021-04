ಮುಂಬೈ: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ ಮೋರಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೀಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋರಿಸ್ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ತಾವು ಏಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದುಬಾರ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಶರಣಾಗಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

148 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ (62) ಹೋರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 15.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 104 ರನ್ನಿಗೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಶತಕವೀರ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (4) ಬ್ಯಾಟ್ ಕೂಡಾ ಸಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸಿಗಿಳಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಮೋರಿಸ್, ಮುರಿಯದ ಎಂಟನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಜೈದೇವ್ ಉನಾದ್ಕಟ್ (11*)ಅವರೊಂದಿಗೆ 46 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿ ತಂಡವು ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.

The @rajasthanroyals camp is elated as they pocket their first win in #IPL2021 after yet another thrilling finish.https://t.co/8aM0TZxgVq #RRvDC #VIVOIPL pic.twitter.com/J1XA8ggmZs

— IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2021