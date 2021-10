IPL 2021: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಣಿಸಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಕೆಕೆಆರ್

ದುಬೈ: ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಸಾಂಘಿಕ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಸಮಯೋಚಿತ ಅರ್ಧಶತಕದ (57) ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, ಭಾನುವಾರ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶದ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ.

6⃣th win of the season @KKRiders! 👏 👏

A comfortable victory for @Eoin16 & Co. as they beat #SRH by 6⃣ wickets 👍 👍 #VIVOIPL #KKRvSRH

Scorecard 👉 https://t.co/Z5rRXTNps5 pic.twitter.com/lQINO8DijE

— IndianPremierLeague (@IPL) October 3, 2021