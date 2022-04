ಮುಂಬೈ: ಐಪಿಎಲ್ 2022 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವು ಮೈದಾನದ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಣಕಲು ಬಂದ ಲಖನೌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2022: ಯಾಕ್ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿಯಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ? - ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೆಳೆದ ರಾಹುಲ್

ಲಖನೌ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ಮಗಾ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ್ ಸಹ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಲಖನೌ ಟ್ವೀಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು.

ಕೊನೆಗೆ ಲಖನೌ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 18 ರನ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಲಖನೌಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ.

Friendly banters are always welcome in cricket. But trolling is not done. A new team calling a team which’s been part of IPL since 2008, Beta, is not banter. Kindly make amends, @LucknowIPL #DoddaMathu #RCB #LSG #CricketTwitter https://t.co/Cw8LUZtAy0

— ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ್ | Dodda Ganesh (@doddaganesha) April 19, 2022