ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ದಿಢೀರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಮೆಲ್ಬರ್ನ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಶನಿವಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆ್ಯಷಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 4-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಗರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಗರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

Cricket Australia has today accepted the resignation of men's team head coach Justin Langer. pic.twitter.com/BhjrN9kuF3

— Cricket Australia (@CricketAus) February 5, 2022