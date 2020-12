NZ vs WI: ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿಶತಕ; ಕಿವೀಸ್ 519/7 ಡಿ.; ವಿಂಡೀಸ್ ಪರದಾಟ

ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್: ನಾಯಕ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿಶತಕದ (251) ನೆರವಿನಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಪ್ರವಾಸಿ ವೆಸ್ಟ್ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ.

243/2 ಎಂಬಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ 145 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 519 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಿಸಿತು.

ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ವಿಂಡೀಸ್, ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 26 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 49 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೇಗ್ ಬ್ರಾತ್‌ವೇಟ್ (20*) ಹಾಗೂ ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ (22*) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಜೀವನಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿಶತಕ...

ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್, ಮತ್ತದೇ ಅಮೋಘ ಲಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ನಾಯಕನ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಲು ವಿಂಡೀಸ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ವಿಂಡೀಸ್ ವೇಗಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿದರು.

King Kane Declares!

A Test best 251 from Kane Williamson & 51* by Kyle Jamieson pushes us to 519-7 & a declaration with 26 overs remaining on day two at @seddonpark CARD | https://t.co/TOI3iNhIFQ 📷=@PhotosportNZ #NZvWI pic.twitter.com/KGEtMWp8u0

