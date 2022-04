ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್‌ರೈಡರ್ಸ್‌ (ಕೆಕೆಆರ್‌) ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ಯಾಟ್‌ ಕಮಿನ್ಸ್‌ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರು.

ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಲ್ರೌಂಡರ್‌ ಆಗಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಎದುರು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರೂ 49 ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.

ಪ್ಯಾಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿತು.

ಪ್ಯಾಟ್‌ ಅಬ್ಬರ

ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಸೋತರೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಮುಂಬೈ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ (52) ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 161ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ರೈಡರ್ಸ್‌, 13.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 101 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದವು.

ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್ 46 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಪ್ಯಾಟ್, ಮುರಿಯದ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್‌ ಕೂಡಿಸಿ ರೈಡರ್ಸ್‌ಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 4 ರನ್. ಇತರೆ (ನೋಬಾಲ್‌) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ರನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 56 ರನ್‌ಗಳು ಪ್ಯಾಟ್‌ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಸಿಡಿದಿದ್ದವು. 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಕಮಿನ್ಸ್‌ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ, 15 ಎಸೆತ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಕಮಿನ್ಸ್‌, ಕೆಕೆಆರ್‌ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಮಿನ್ಸ್ ಆಗಮನದಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕಗಳು

ಆಟಗಾರ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ಎಸೆತ ವರ್ಷ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್‌ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ 14 2014 ಪ್ಯಾಟ್‌ ಕಮಿನ್ಸ್‌ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ 14 2022 ಯೂಸುಫ್‌ ಪಠಾಣ್ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್ 15 2014 ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕೆಕೆಆರ್‌ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 15 2017

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ಯಾಟ್‌ ಕಮಿನ್ಸ್‌ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಎಸ್‌.ಬದರಿನಾಥ್, ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್, ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರರು 'ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

One of the cleanest exhibition of hitting one will ever see. Pat Cummins making world class Mumbai bowlers look like club bowlers. Joint fastest IPL 50, take a bow 🙏🏼 #MIvKKR pic.twitter.com/d9C3K5BqwT — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) April 6, 2022

Pat Cummins to all the fielders in Pune. 🔥 pic.twitter.com/Zhh3qufFsc — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 6, 2022

Clean hitting from Cummins. What a player to come in at this stage. Wow! — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 6, 2022

Pat Cummins has reduced @mipaltan bowling to no more than club-level tonight! What a brilliant game for him and @KKRiders #KKRvMI — Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) April 6, 2022

Moonh se nivala cheen liya ,, sorry vada pav cheen liya.

Pat Cummins, one of the most insane display of clean hitting , 15 ball 56 …

Jeera Batti #MIvKKR pic.twitter.com/Npi2TybgP9 — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 6, 2022

What an inning, what an inning!! Pat Cummins you can't do anything wrong today. One of those days where you feel happy you are not bowling in the match. Mumbai made a blunder by not giving ball to a spinner. #KKRvsMI #IPL2022 — Amit Mishra (@MishiAmit) April 6, 2022

Pat Cummins showing his class as a valuable cricketer AGAIN ! — Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 6, 2022

Cummins arriving in the dressing room after match #KKRvMI pic.twitter.com/X9hnd3I79o — ᵀʰᵒʳ (@Stormtweets_) April 6, 2022

Unbelievable hitting! — KSR (@KShriniwasRao) April 6, 2022

KKR to Pat Cummins every single time. pic.twitter.com/N6EZIE9aQk — Abijit Ganguly (@AbijitG) April 6, 2022

Cummins missed half-century with the ball, so he attempted it with the bat. #IPL — Silly Point (@FarziCricketer) April 6, 2022

I began to compose a Tweet on Cummins and before I could complete, he went from 11 off 3 balls to 46 off 13. 😁 — KSR (@KShriniwasRao) April 6, 2022