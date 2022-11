'ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23' ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ವಿಶೇಷ ದಿನ: ವಿರಾಟ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?

'ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2022 ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ಇದ್ದಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಅನುಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಂತಹ ಸಂಜೆಯಾಗಿತ್ತು'

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರನ್‌ ಮಷಿನ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2022ರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೈಯಿಂದ ಜಯ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

October 23rd 2022 will always be special in my heart. Never felt energy like that in a cricket game before. What a blessed evening that was 💫🙏 pic.twitter.com/rsil91Af7a

— Virat Kohli (@imVkohli) November 26, 2022