IND vs NZ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ |  ಶಮಿ, ಬೂಮ್ರಾ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಕಿವೀಸ್‌ ಪಡೆ

ಕ್ರೈಸ್ಟ್‌ಚರ್ಚ್: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಗಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ, ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ 73.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 235 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಹೆಗ್ಲೆ ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿತು. ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಟಾಮ್‌ ಲಥಾಮ್‌ ಶಮಿಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇತ್ತ 30 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಟಾಮ್ ಬ್ಲಂಡೆಲ್, ಉಮೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರ ಎಲ್‌ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಕೇನ್‌ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌ ಕೇವಲ 3 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಬೂಮ್ರಾಗೆ ಶರಣಾದರು. ಬಳಿಕ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕಾಲಿನ್‌ ಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಹೋಮ್‌ 26, ನೀಲ್‌ ವ್ಯಾಗ್ನರ್‌ 49 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

Shami picks up the final wicket of Kyle Jamieson and with that he picks up a 4-wkt haul.



That will be Tea on Day 2 and New Zealand are all out for 235, short by 7 runs.



Scorecard - https://t.co/VTLQt4iEFz #NZvIND pic.twitter.com/BTBijfijup