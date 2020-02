21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಹುಲ್: ಧೋನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಧನೆ!

ಮೌಂಟ್ ಮಾಂಗನೂಯಿ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌. ರಾಹುಲ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ವೊಬ್ಬರು ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಆಡಿದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿತ್ತು.

ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಗ್ಲೌಸ್‌ ಧರಿಸಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ರಾಹುಲ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುತ್ತಾ, ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್‌. ಧೋನಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಬಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 113 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್, 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 112 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಶತಕವೂ ಹೌದು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 1999ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಂಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ (145) ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಲು ಯಾವೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಧೋನಿ, ವಿದೇಶದ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 220 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು (181 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌) ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

KL Rahul walked out to bat at 62/3. His 4th ODI 💯 has put India in sight of 300!



New Zealand have aided India's recovery by missing a couple of run out chances.#NZvIND pic.twitter.com/kRlLFLQbtJ