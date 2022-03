ತಂಡಗಳು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿರಬೇಕು: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಂಜು ಗರಂ

ಮುಂಬೈ: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ ಆಗಿರುವ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ತಂಡಗಳು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್, ಹಾಸ್ಯಾಭಿರುಚಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2022: ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು

ಆದರೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಆಡ್ಮಿನ್, ನಾಯಕನನ್ನು ಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Its ok for friends to do all this but teams should be professional..@rajasthanroyals https://t.co/X2iPXl7oQu

— Sanju Samson (@IamSanjuSamson) March 25, 2022