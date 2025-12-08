<p><strong>ಲಂಡನ್</strong>: ಸರ್ರೆ ಪರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕೌಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ‘ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ’ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಕೀಬ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತವಾದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಇಸಿಬಿ) ಆಯೋಜಿಸುವ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಂದ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಟಾಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಸೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಶಂಕಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ‘ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು 70 ಓವರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ‘ಥ್ರೊ’ ಮಾಡಿದ್ದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಭಾನುವಾರ ‘ಬಿಯರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್’ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ 70 ಓವರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಷ್ಟೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಕೌಂಟಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಕೀಬ್. ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ತವರಿನಲ್ಲಿ ವಿದಾಯದ ಆಸೆ:</strong></p>.<p>ತವರಿಗೆ ಮರಳಿ ಮೂರೂ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ಶಕೀಬ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯ ಅವರದು.</p>.<p>ಶೇಕ್ ಹಸೀನಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಶಕೀಬ್ ದೇಶ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಸೀನಾ ಅವರ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶಕೀಬ್ ಅವರು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>