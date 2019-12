ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌: ವೆಸ್ಟ್ರನ್‌ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಶೆಫೀಲ್ಡ್‌ ಶೀಲ್ಡ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪಿಚ್‌ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ದಿನದಾಟವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ತಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ರನ್‌ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 39.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆಟ ಮೊಟಕು ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೌಲಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಚೆಂಡು ಅನಿರಿಕ್ಷಿತ ಪುಟಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅರಿತು ವೆಸ್ಟ್ರನ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶಾನ್‌ ಮಾರ್ಶ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ನಾಯಕ ಪೀಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ಕಂಬ್‌ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಆಟ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

‘ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶೆಫೀಲ್ಡ್‌ ಶೀಲ್ಡ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

