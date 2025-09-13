ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ದ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:19 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:19 IST
Asia cupcricket:

