ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್–2024 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಜೂನ್ 9ರಂದು

ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌, ಯುಎಸ್‌ಎ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.

ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು 'ಸೂಪರ್–8' ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ. ಎಂಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಲಿವೆ.

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯವು ಜೂನ್‌ 29ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳು

01. ಭಾರತ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್: ಜೂನ್‌ 5 (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌)

02. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಜೂನ್‌ 9 (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌)

03. ಭಾರತ vs ಯುಎಸ್‌ಎ: ಜೂನ್‌ 12 (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌)

04. ಭಾರತ vs ಕೆನಡಾ: ಜೂನ್‌ 15 (ಫ್ಲೋರಿಡಾ)