U-19 World Cup: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ₹40 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಆ್ಯಂಟಿಗುವಾದ ಸರ್‌ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರವ್‌ ಗಂಗೂಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿರುವ ಗಂಗೂಲಿ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ತಂಡ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು...ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿ ನಾವು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾರದಂಥದ್ದು...' ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Congratulations to the under 19 team and the support staff and the selectors for winning the world cup in such a magnificent way ..The cash prize announced by us of 40 lakhs is a small token of appreciation but their efforts are beyond value .. magnificent stuff..@bcci

