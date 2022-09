ದುಬೈ: ಶತಕದ ಬರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ 'ರನ್‌ ಯಂತ್ರ' ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಮೂರುವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೂರಂಕಿ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ 71ನೇ ಬಾರಿ ನೂರು ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು.

ಕೊಹ್ಲಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 212ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.

Innings Break!

A stupendous 122* from @imVkohli and a well made 62 from @klrahul as #TeamIndia post a formidable total of 212/2 on the board.

Scorecard - https://t.co/QklPCXU2GZ #INDvAFG #AsiaCup2022 pic.twitter.com/RqpN6t0tOM

— BCCI (@BCCI) September 8, 2022