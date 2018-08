ಸೌಥಾಂಪ್ಟನ್‌: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ವೇಳೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 6 ಸಾವಿರ ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 69 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳ 118 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 5994 ರನ್‌ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅವರು 6ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ 6 ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 76 ಪಂದ್ಯಗಳ 120 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಭಾರತ ಪರ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

Congratulations @imVkohli on reaching 6,000 Test runs! #ENGvIND pic.twitter.com/7cO3rYMfR5

117 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ಸುನಿಲ್‌ ಗಾವಾಸ್ಕರ್‌ ಭಾರತ ಪರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 6 ಸಾವಿರ ರನ್‌ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಇರುವುದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ದಂತಕತೆ ಡಾನ್‌ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೇವಲ 68 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ಇಂಡೀಸ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಗ್ಯಾರಿ ಸೋಬರ್ಸ್‌ ಇದ್ದಾರೆ.

The India captain is the second fastest from his country to the milestone behind Sunil Gavaskar! #ENGvIND #howzstat pic.twitter.com/Fzc9ZoUBHi

— ICC (@ICC) August 31, 2018