ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗದಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ: ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕಲಾಕೌಶಲ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ನಾಯಕ

ಗುವಾಹಟಿ: ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಾವೇಷದ ಆಟವಾಡುವ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೊಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯ ಇರುವ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಾಣಲು, ಅವರಿಂದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಡೆಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಪ್ರಸಂಗಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ.

ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿರಾಟ್‌ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕಲಾಕೌಶಲವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿರುವ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಚಿತ್ರಪಟದ ಮೇಲೆ, ‘ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಹುಲ್‌, ಇದೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸೃಷ್ಟಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಶುಭವಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಬರೆದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

Making art out of old phones.

How is this for fan love! 👏👏 #TeamIndia @imVkohli pic.twitter.com/wnOAg3nYGD

— BCCI (@BCCI) January 5, 2020