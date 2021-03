ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು; ಗುಣತಿಲಕ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಪೊಲಾರ್ಡ್

ಆ್ಯಂಟಿಗುವಾ: ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ವೆಸ್ಟ್‌ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ಕೀರಾನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಧನುಷ್ಕಾ ಗುಣತಿಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಸ್ಟ್‌ಇಂಡೀಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ಆ್ಯಂಟಿಗುವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಗುಣತಿಲಕ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರು.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೀರಾನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಎಸೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 22ನೇ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ ಕಸಿಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲವುಂಟಾಯಿತು.

This doesn't happen often 😱

Kieron Pollard feels that Danushka Gunathilaka was obstructing the field and appeals for his dismissal...

The Sri Lankan's aren't happy 😤 pic.twitter.com/ODmn99elWR

— Cricket on BT Sport (@btsportcricket) March 10, 2021