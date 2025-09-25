<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು, ಸೂಪರ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿಗಳಾದ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡಗಳು ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು ‘ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಡರ್ಬಿ’ಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ತಂಡಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ 16 ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು. ‘ಸಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಫ್ಸಿ ಜೊತೆ ಮೊಹಮಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಪಂಜಾಬ್ ಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ಗೋಕುಲಂ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಬಾಗನ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಮಡಗಾಂವ್ನ ಫತೋರ್ಡಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಾಗನ್ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಅ. 25, 28 ಮತ್ತು 31ರಂದು ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಕಪ್ ವಿಜೇತರು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಎಫ್ಸಿ ಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ 2ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>