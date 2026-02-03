<p><strong>ದೋಹಾ (ಕತಾರ್</strong>): ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಂಕಜ್ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಏಷ್ಯನ್ ಸ್ನೂಕರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ 4–0 ಅಂತರದಿಂದ ಇರಾನ್ನ ಶಾಹಿನ್ ಸಬ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಅಮೀರ್ ಸರ್ಕೋಶ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಡೆಂಗ್ ಹೌಹುಯಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತರನ್ನು ಪಂಕಜ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 4–0ಯಿಂದ ಯುಎಇಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೆಹಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ (10 ರೆಡ್) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತನಾ ಪಾಂಡಿಯನ್ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ವಾನ್ ಕಾ ಕೈ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ‘ಡಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಫ್ರೇಮ್ನ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೋಲಾರದ ಕೀರ್ತನಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡೂ ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅನುಪಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಬಿ ಗುಂಪಿನ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2–1ರಿಂದ ಸೇತಯೇಶ್ ಅಮಿರಾಜಿಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>