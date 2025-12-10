<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 9 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕೊಕ್ಕೊ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ 24 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ನಡೆಯುವ ತಾಣ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್) ಸಮ್ಮತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಭಾರತ ಕೊಕ್ಕೊ ಫೆಡರೇಷನ್ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೊ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ 23 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 16 ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>